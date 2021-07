Wayne Rooney fa scandalo anche da allenatore: virali le sue foto notturne (Di lunedì 26 luglio 2021) Wayne Rooney continua a far parlare di sé anche da allenatore. L’ex bomber del Manchester United e della Nazionale inglese, oggi coach del Derby County, è stato “pizzicato” in alcuni scatti pubblicati sui social mentre fa baldoria in un club di Manchester assieme ai suoi amici. Dopo l’amichevole della sua squadra contro l’AFC Barrow, club inglese che milita nella League Two (paragonabile alla nostra vecchia C2), Rooney e i suoi amici si sono diretti verso l’esclusivo club Chinawhite. LEGGI anche => Chi è il calciatore pedofilo in ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 26 luglio 2021)continua a far parlare di séda. L’ex bomber del Mster United e della Nazionale inglese, oggi coach del Derby County, è stato “pizzicato” in alcuni scatti pubblicati sui social mentre fa baldoria in un club di Mster assieme ai suoi amici. Dopo l’amichevole della sua squadra contro l’AFC Barrow, club inglese che milita nella League Two (paragonabile alla nostra vecchia C2),e i suoi amici si sono diretti verso l’esclusivo club Chinawhite. LEGGI=> Chi è il calciatore pedofilo in ...

partimeasylover : RT @_DAGOSPIA_: WAYNE ROONEY HA DENUNCIATO UNA MODELLA DI SNAPCHAT PER AVER PUBBLICATO A SUA INSAPUTA... - _cristiano73 : RT @_DAGOSPIA_: WAYNE ROONEY HA DENUNCIATO UNA MODELLA DI SNAPCHAT PER AVER PUBBLICATO A SUA INSAPUTA... - _DAGOSPIA_ : WAYNE ROONEY HA DENUNCIATO UNA MODELLA DI SNAPCHAT PER AVER PUBBLICATO A SUA INSAPUTA... - juanmaiorano19 : se duerme con una sonrisa JAJAJAJSJSJSJS te amo wayne rooney - Arbitrage_Alex : Paga una. Si addormenta. Questa gli scureggia in faccia. Wayne Rooney, olio su tela, 2021 -

