Vuole il castello di Francavilla Fontana, il tribunale di Torino la condanna alle spese La 78enne rivendica anche la proprietà di beni per due miliardi e mezzo di euro (Di lunedì 26 luglio 2021) Incaricata una genealogista, la 78enne di Mesagne ha visto emergere dal resoconto dell’esperto di essere discendente di famiglie nobili. Fra cui gli Imperiali. Così, residente attualmente in Piemonte, la 78enne di Mesagne ha depositato al tribunale di Torino la sua richiesta. Ha cioè chiesto che le venisse riconosciuto di essere proprietaria del castello Imperiali di Francavilla Fontana. Il castello è di proprietà del Comune (che nel contenzioso era rappresentato dall’avvocatessa Paola Diana di Ivrea) e stando alle carte ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 26 luglio 2021) Incaricata una genealogista, ladi Mesagne ha visto emergere dal resoconto dell’esperto di essere discendente di famiglie nobili. Fra cui gli Imperiali. Così, residente attualmente in Piemonte, ladi Mesagne ha depositato aldila sua richiesta. Ha cioè chiesto che le venisse riconosciuto di essere proprietaria delImperiali di. Ilè didel Comune (che nel contenzioso era rappresentato dall’avvocatessa Paola Diana di Ivrea) e standocarte ...

