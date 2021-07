Volley, Italia-Polonia 0-3: azzurri ko alle Olimpiadi. I Campioni del Mondo passano, Giannelli out. E per i quarti… (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Italia non riesce nell’impresa di sconfiggere la Polonia alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale di Volley maschile si è dovuta arrendere per 3-0 (25-20; 26-24; 25-20) al cospetto dei Campioni del Mondo, apparsi più in palla rispetto agli azzurri e desiderosi di riscatto dopo il sorprendente ko all’esordio contro l’Iran. I ragazzi del CT Chicco Blengini, che al debutto avevano battuto il Canada al tie-break rimontando da 0-2 e 19-12, ci hanno provato contro i biancorossi ma la differenza tecnica si è purtroppo vista nei momenti caldi. Wilfredo Leon e ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) L’non riesce nell’impresa di sconfiggere ladi Tokyo 2021. La Nazionale dimaschile si è dovuta arrendere per 3-0 (25-20; 26-24; 25-20) al cospetto deidel, apparsi più in palla rispetto aglie desiderosi di riscatto dopo il sorprendente ko all’esordio contro l’Iran. I ragazzi del CT Chicco Blengini, che al debutto avevano battuto il Canada al tie-break rimontando da 0-2 e 19-12, ci hanno provato contro i biancorossi ma la differenza tecnica si è purtroppo vista nei momenti caldi. Wilfredo Leon e ...

Advertising

LegaVolleyFem : ???????? #VITTORIA DELLE #AZZURRE ALL'ESORDIO OLIMPICO! Inizia nel migliore dei modi il cammino olimpico delle ragazze… - LegaVolleyFem : ????????#ITALIA #CAMPIONE DEL #MONDO #UNDER20!!! ?????? Le ragazze di #Bellano superano la #Serbia in #Finale e conquistan… - Eurosport_IT : 3-0 alla Serbia in finale: l'Italia Under 20 è campione del mondo come 10 anni fa! ????????? - sportface2016 : #Tokyo2020, volley maschile: l’#Italia si arrende alla #Polonia per 3-0 - reevesombroso : #italiapolonia #giochiolimpici #Tokio2021 Stamattina davvero speravo in un entusiasmante tiro al piattello sulla ra… -