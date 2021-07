Voli | il Tar rinvia al 15 agosto le nuove regole sull’assegnazione gratuita a bambini e disabili di posti vicini ai loro accompagnatori

(Di lunedì 26 luglio 2021), persone contà e con ridotta mobilità (PMR) che viaggiano in aereo dovranno aspettare il 15per avere garantito un posto a sedere vicino a chi li accompagna senza dover pagare un sovrapprezzo. Lo ha deciso il Tar del Lazio nella giornata di lunedì 26 luglio, rimandando l’entrata in vigore del nuovo Regolamento tecnico dell’Enac pubblicato il 17 luglio scorso. Per Assoutenti, la sentenza è un “enorme regalo a compagnie aeree”. Lestabiliscono che tutte le compagnie aeree operanti in Italia devono garantire per i passeggeri più deboli un posto vicino a un genitore o un ...

