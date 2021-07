“Voglio sembrare come te a 52 anni”: Jennifer Lopez in bikini per il compleanno è incredibile (Di lunedì 26 luglio 2021) Il 24 luglio Jennifer Lopez ha festeggiato i suoi 52 anni, ricevendo tantissimi auguri da molti personaggi famosi del mondo della musica e dello spettacolo. Anche i moltissimi fan di J.Lo hanno potuto fare gli auguri alla cantante e attrice su Instagram. Jennifer Lopez, seguitissima sui social, ha pubblicato un video in occasione del suo compleanno dove compare in bikini, mettendo in mostra un fisico straordinario. LEGGI ANCHE => Jennifer Lopez, olio d’oliva o chirurgia estetica? come appare oggi la ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 26 luglio 2021) Il 24 luglioha festeggiato i suoi 52, ricevendo tantissimi auguri da molti personaggi famosi del mondo della musica e dello spettacolo. Anche i moltissimi fan di J.Lo hanno potuto fare gli auguri alla cantante e attrice su Instagram., seguitissima sui social, ha pubblicato un video in occasione del suodove compare in, mettendo in mostra un fisico straordinario. LEGGI ANCHE =>, olio d’oliva o chirurgia estetica?appare oggi la ...

