Viviana e Gioele, il criminologo Lavorino: "Una messinscena". Nuove ipotesi a un anno dalla morte (Di martedì 27 luglio 2021) La morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele resta ancora un mistero. A seguito di un terribile incidente risalente al 3 agosto 2020, mamma e figlio sono stati ritrovati morti in una galleria dell'autostrada Messina-Palermo. Lei fu ritrovata ai piedi di un traliccio vicino al guardrail l'8 agosto, mentre il piccolo di quattro anni venne trovato il 19 agosto in un boschetto distante, sbranato dagli animali selvatici. Questa tragedia è nota come "il giallo di Caronia", dal nome del paese in provincia di Messina dove sono stati ritrovati i corpi. A quasi un anno dalla loro scomparsa, ritorna a parlare il ...

