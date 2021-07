Violenza su donne: da Regione Lombardia 1,1 mln per casa e lavoro (Di lunedì 26 luglio 2021) Milano, 26 lug. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato il programma di interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla Violenza a favore di donne vittime di Violenza. Il programma è stato proposto dall'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, di concerto con la collega Melania Rizzoli (Formazione e lavoro). Le risorse stanziate ammontano a 1,11 milioni di euro. "Regione Lombardia, riconoscendo lo stretto legame tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Milano, 26 lug. (Adnkronos) - La giunta regionale dellaha approvato il programma di interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dallaa favore divittime di. Il programma è stato proposto dall'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, di concerto con la collega Melania Rizzoli (Formazione e). Le risorse stanziate ammontano a 1,11 milioni di euro. ", riconoscendo lo stretto legame tra ...

