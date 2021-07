Violenza su donne: da Regione Lombardia 1,1 mln per casa e lavoro (2) (Di lunedì 26 luglio 2021) (Adnkronos) - Il programma di interventi mira a promuovere una rete tra gli attori delle reti antiViolenza, le parti sociali, gli enti del sistema regionale di formazione e lavoro e il tessuto economico lombardo a sostegno delle politiche di inclusione attiva rivolte alle donne che hanno subito Violenza. "L'obiettivo è migliorare la qualità dei servizi e favorire l'accesso da parte delle donne che subiscono Violenza a risorse e opportunità di accompagnamento, affiancando questi interventi ai servizi esistenti di protezione e assistenza, che tanto hanno fatto anche durante i mesi più duri ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) (Adnkronos) - Il programma di interventi mira a promuovere una rete tra gli attori delle reti anti, le parti sociali, gli enti del sistema regionale di formazione ee il tessuto economico lombardo a sostegno delle politiche di inclusione attiva rivolte alleche hanno subito. "L'obiettivo è migliorare la qualità dei servizi e favorire l'accesso da parte delleche subisconoa risorse e opportunità di accompagnamento, affiancando questi interventi ai servizi esistenti di protezione e assistenza, che tanto hanno fatto anche durante i mesi più duri ...

