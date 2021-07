Violentissima raffica di vento in città | gru cade su palazzo Cosa è successo

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo instabile e danni. Mentre la Sardegna brucia, al Nord e al centro bombe d’acqua eforte. E non finirà a breve. Il team del sito www.ilmeteo.it, riporta Adnkronos, comunica che la settimana appena iniziata risulterà piuttosto movimentata: nel corso delle prossime 24 ore un fronte temporalesco transiterà sull’Italia, facendo sentire i suoi effetti principalmente sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali: osservati speciali saranno i settori alpini, quelli prealpini e le zone di pianura piemontesi, lombarde, emiliane e gran parte del Triveneto. Su queste aree non sono esclusi colpi die grandinate; qualche fenomeno a ...

Altra tempesta e altri danni per il territorio. Dopo il nubifragio del 7 luglio per cui la Regione ha chiesto lo stato di calamità, sabato 24 luglio, il maltempo è tornato a colpire: un'ondata di gran ...Una giornata disastrosa a causa del maltempo quella di ieri, domenica 25 luglio. Como e provincia contanto i danni, tanti che hanno visto coinvolto tutto il territorio. Una delle zone più colpite è qu ...