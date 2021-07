VIDEO Luka Doncic | Olimpiadi Tokyo | il debutto meraviglioso dello sloveno con l’Argentina | 48 punti

(Di lunedì 26 luglio 2021) Chediai Giochi Olimpici! Il cestistadei Dallas Mavericks si presenta alla manifestazione a cinque cerchi con una prova meravigliosa, trascinando la sua Nazionale al successo controdi Luis Scola. Prova da 48in 31 minuti, 12/15 al tiro da due e 6/14 da tre, 6/7 ai tiri liberi, 11 rimbalzi e 5 assist ed un plus/minus di 34 in una vittoria di 18 lunghezze: numeri che entrano direttamente nella storia dei Giochi come la seconda miglior prestazione della storia olimpica, agganciando Eddie Palubinskas (Australia) a Montreal 1976. Avanti a ...

Advertising

Eurosport_IT : Illegale, semplicemente ILLEGALE! ?????? 48 punti, 11 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate all'esordio olimpico per Luka D… - takaanto : RT @StorieASpicchi: I 48 di Luka. Pazzeschi. #otolimpiadi - OA_Sport : Luka Doncic con una partita da leggenda! 48 punti, seconda miglior prestazione di sempre alle Olimpiadi! - Fra_Bregantin : RT @StorieASpicchi: I 48 di Luka. Pazzeschi. #otolimpiadi - cesco895 : RT @Eurosport_IT: Illegale, semplicemente ILLEGALE! ?????? 48 punti, 11 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate all'esordio olimpico per Luka Doncic… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Luka

Spettacolare debutto olimpico perDoncic con 48 punti, 11 rimbalzi (3 in attacco), 5 rimbalzi, 3 stoppate, 18/29 dal campo di cui 6/14 da tre e 6/7 ai liberi in 31 minuti, per un clamoroso +34 di plus - minus e 49 di efficienza. ...Ildei momenti salienti dell'esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020 diDoncic . La stella dell'NBA e della Nazionale della Slovenia ha guidato i suoi alla vittoria contro l'Argentina grazie a ...Che debutto di Luka Doncic ai Giochi Olimpici! Il cestista sloveno dei Dallas Mavericks si presenta alla manifestazione a cinque cerchi con una prova meravigliosa, trascinando la sua Nazionale al ...Il VIDEO dei momenti salienti della straordinaria prestazione di Luka Doncic. La stella della Slovenia ha realizzato 48 punti al debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020.