VIDEO / Evra è scatenato: si traveste da Batman e… (Di lunedì 26 luglio 2021) Nuovo VIDEO pubblicato sui social da Patrice Evra. L'ex Juventus con maschera e mantello si è trasformato in... Patman Leggi su golssip (Di lunedì 26 luglio 2021) Nuovopubblicato sui social da Patrice. L'ex Juventus con maschera e mantello si è trasformato in... Patman

Advertising

Mediagol : VIDEO Evra, il solito Patrice: l’ex Juventus si traveste da Batman - loezkk : @Misugismo Ahah - Mediagol : VIDEO Evra, l’ultimo show su Instagram: ecco la nuova versione di “I Love this Game” - sportli26181512 : Ex Juve: l'ultimo show di Evra VIDEO: Evra show, ecco l'ultima versione di 'I Love this... - yasserahlawi2 : @Evra @inzyrashid Capitano evra ? -