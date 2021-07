VIDEO Camila Giorgi-Vesnina, Olimpiadi Tokyo tennis: highlights e sintesi (Di lunedì 26 luglio 2021) Continua a convincere Camila Giorgi sul palcoscenico delle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurra, nell’odierno match del secondo turno del torneo olimpico, ha sconfitto agevolmente la russa Elena Vesnina e ha strappato il pass per gli ottavi. 6-3 6-1 il punteggio con cui Camila si è imposta dopo poco meno di un’ora e mezzo di gioco. Ora, la nativa di Macerata sfiderà la vincitrice del match tra la ceca Karolina Pliskova e la spagnola Carla Suarez Navarro. Di seguito trovate gli highlights del netto successo di Giorgi. GLI highlights DI ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Continua a convinceresul palcoscenico delledi2021. L’azzurra, nell’odierno match del secondo turno del torneo olimpico, ha sconfitto agevolmente la russa Elenae ha strappato il pass per gli ottavi. 6-3 6-1 il punteggio con cuisi è imposta dopo poco meno di un’ora e mezzo di gioco. Ora, la nativa di Macerata sfiderà la vincitrice del match tra la ceca Karolina Pliskova e la spagnola Carla Suarez Navarro. Di seguito trovate glidel netto successo di. GLIDI ...

Advertising

needyfolk : @nourryvie camila e rare - Vanesa15y : RT @inspiredkarla: camila cabello vs camila cabello live in studio - salmais9 : RT @inspiredkarla: camila cabello vs camila cabello live in studio - needyfolk : @behaviorsw chromatica e camila - camila_healing : RT @sardegna_di: Maledetti.... Dovete morire male. Bastardi!!!! -