Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2021 ore 20:30 (Di lunedì 26 luglio 2021) Viabilità DEL 26 LUGLIO 2021 ORE 20.20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE VALERIA VERNINI CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE AUTOSTRADE DELLA Regione AD ECCEZIONI DI CODE A TRATTI SU VIA TIBURTINA TRA RACCORDO E VIA DI SALONE NELLE DUE DIREZIONI SU VIA AURELIA SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA RICORDIAMO CHE SULLA SALARIA SONO IN CORSO I LAVORI E LE VEIRIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI; FINO AL 4 AGOSTO RESTERA’ CHIUSO IL ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 luglio 2021)DEL 26 LUGLIOORE 20.20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE VALERIA VERNINI CIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONI DI CODE A TRATTI SU VIA TIBURTINA TRA RACCORDO E VIA DI SALONE NELLE DUE DIREZIONI SU VIA AURELIA SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA RICORDIAMO CHE SULLA SALARIA SONO IN CORSO I LAVORI E LE VEIRIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI; FINO AL 4 AGOSTO RESTERA’ CHIUSO IL ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Empolissima, niente bevande nel vetro o in lattina ... tratto antistante la sede della banca e dell'intersezione con via Roma. ECCO TUTTI I PROVVEDIMENTI Viabilità Empolissima sotto le stelle " Dalle 14 del giorno 27 luglio 2021 fino alle 1 del 28 ...

Vasco Rossi, a Trento il ritorno sul palco nel 2022 con 100 mila spettatori: aggiunta una data al tour ... ci sono dei vincoli urbanistici, c'è un problema di parcheggi e andrebbe ridisegnata la viabilità, ... 3 Giugno 2022 Firenze Visarno Arena (sold out); 11 Giugno 2022 Roma - Circo Massimo (sold out); 12 ...

