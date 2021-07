Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2021 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 luglio 2021)DEL 26 LUGLIOORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A1 FIRENZEDOVE SI è VERIFICATO UN INCIDENTE TRA UN AUTO E UN PESANTE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE, PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E LAURENTINA IN ESTERNA CODE DALLAFIUMICINO ALLA PONTINA E PIU AVANTI DALLA CASILINA ALLA NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...