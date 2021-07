Veronica Gentili, il nuovo programma giornalistico “Controcorrente” (Di lunedì 26 luglio 2021) Si chiama Controcorrente ed è il nuovo programma che, da lunedì 26 luglio, andrà in onda in prima serata su Rete 4 e che sarà condotto dalla giornalista Veronica Gentili. Si tratta di una trasmissione di approfondimento giornalistico in palinsesto ogni settimana a partire dalle 21,20 per tutto il mese di agosto. Secondo quanto viene riportato da TvBlog la trasmissione spazierà su temi di attualità, e vi saranno ospiti in studio e in collegamento. La trasmissione aprirà con il Ministro della Salute. Tra gli altri ospiti ci saranno Roberto Speranza, Alessandro Sallusti, Maria Giovanna ... Leggi su dilei (Di lunedì 26 luglio 2021) Si chiamaed è ilche, da lunedì 26 luglio, andrà in onda in prima serata su Rete 4 e che sarà condotto dalla giornalista. Si tratta di una trasmissione di approfondimentoin palinsesto ogni settimana a partire dalle 21,20 per tutto il mese di agosto. Secondo quanto viene riportato da TvBlog la trasmissione spazierà su temi di attualità, e vi saranno ospiti in studio e in collegamento. La trasmissione aprirà con il Ministro della Salute. Tra gli altri ospiti ci saranno Roberto Speranza, Alessandro Sallusti, Maria Giovanna ...

