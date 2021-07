Ventimiglia | chiede di fare la chierichetta | ma il parroco dice no | “Solo maschi”

(Di lunedì 26 luglio 2021), 13ennedila, ma ilno “È un compito per”: così si è sentita rispondere una 13enne, che aveva chiesto aldi poterlain una chiesa di, in provincia di Imperia. La ragazza, nata a Lecco ma con i genitori originari della Riviera, trascorre da tempo le vacanze nella città ligure. Motivo per cui ha chiesto alThomas Le Bourhis di poter ricoprire il ruolo di...

'Non puoi fare la chierichetta, è un compito riservato ai maschi'. È questa la risposta che Thomas Le Bourhis, sacerdote della cattedrale di Ventimiglia Alta (Imperia), ha dato a una 13enne di Lecco, la cui famiglia è originaria della Riviera e comunque trascorre da tempo la villeggiatura estiva nella città di confine. La madre della ..."È un compito per maschi": così si è sentita rispondere una 13enne, che aveva chiesto al parroco di poter fare la chierichetta in una chiesa di Ventimiglia, in provincia di Imperia. La ragazza, nata a ...