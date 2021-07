Venezia 78 | il nuovo film di Paolo Sorrentino concorrerà al Leone d’oro

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È stata la mano di Dio, ildell’acclamato registaalla 78esima edizione del Festival del Cinema di(1-11 settembre). In concorso altri quattroitaliani, un record. Tutti titoli attesissimi e prestigiosi: Qui rido io di Mario Martone sul grande Eduardo Scarpetta interpretato da Toni Servillo, Freaks Out di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria e Pietro Castellitto, Il buco di Michelangelo Frammartino da una straordinaria impresa italiana di speleologia e America Latina, un ...

... i gemelli D'Innocenzo conquistano la selezione della Mostra del cinema dicon America ...rimettiamo allo sguardo degli spettatori" hanno dichiarato Damiano e Fabio D'Innocenzo che per il...... Presidente della Biennale di, e soprattutto Alberto Barbera, Direttore Artistico del ... Roberto Benigni, dall'altro l'attrice americana, Jamie Lee Curtis, che presenterà ilcapitolo ...(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Mario Martone è un habituè della Mostra del cinema e anche il suo nuovo film Qui rido io ... è stato annunciato in concorso per il Leone d'oro a Venezia 78 (1-11 settembre). E ...La nuova opera del regista di Lo chiamavano Jeeg Robot, Freaks Out, sarà presente in Concorso alla 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.