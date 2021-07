Vela | Olimpiadi Tokyo | Italia brillante a Enoshima! Camboni | Maggetti e Zennaro in lotta per le medaglie

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo una prima giornata positiva ma non esaltante, l’dellacambia marcia a Enoshima e si garantisce la possibilità di restare pienamente in corsa per lecon tutti e tre gli equipaggi scesi in acqua fino a questo momento per i Giochi Olimpici di2021. Partiamo dal settore maschile del windsurf (classe RS:X), con un ottimo Mattiache scarta un ottavo posto e mette a referto una notevole doppia terza piazza valevole per la seconda posizione assoluta in classifica generale dopo 6 regate disputate a quota 16 punti. Il 25enne di Civitavecchia si trova ad una sola lunghezza dal ...