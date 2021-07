Vasto incendio ad Albuccione | famiglie evacuate e danni alle abitazioni

(Di lunedì 26 luglio 2021) Una notte di fiamme e un risveglio arancione, questo è quanto hanno vissuto i residenti dell’nel quadrante Nord Est della Capitale. Questa mattina, nei comuni di Guidonia, Tivoli e Roma Est era ancora visibile il cielo provato dfiamme notturne. Roma Est: fiamme nella notte, evacuati i residenti Tra la tarda serata di domenica e le prime ore di oggi, lunedì 26 luglio, un vastissimosi è sviluppato tra via Alcide De Gasperi e via Tiburtina Valeria. Sul posto , per ore, sono state impegnati per ore i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile. Secondo quanto si apprende ad andare a fuoco sono stati i ...

In Sardegna i Vigili del fuoco sono impegnati da sabato nella provincia di Oristano per un incendio boschivo che, partito dal territorio di Bonarcado, e alimentato dal forte vento, si è propagato fino a Cuglieri, dove 40 persone sono state evacuate da una casa di cura lambita dalle fiamme. L'incendio si è sviluppato in queste ore. Protezione Civile, forestale e Vigili del fuoco, in queste ore sono a lavoro per domare le fiamme che nuovamente tornano a deturpare il monte Erice.