'Varane sempre più vicino al Manchester United: accordo imminente' (Di lunedì 26 luglio 2021) Il quotidiano francese "Le Parisien" è certo sul futuro di Raphael Varane : il difensore francese sarebbe sempre più vicino al Manchester United . I contatti tra il club inglese e il Real Madrid sono ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 luglio 2021) Il quotidiano francese "Le Parisien" è certo sul futuro di Raphael: il difensore francese sarebbepiùal. I contatti tra il club inglese e il Real Madrid sono ...

Advertising

sportli26181512 : '#Varane sempre più vicino al #ManchesterUnited: accordo imminente': In Francia sono sicuri: il difensore è ad un p… - IlGiannon : RT @cesololinter19_: Varane 50 milioni. De Pipp 85 milioni. Ogni giorno c'è sempre più da scappellarsi per la disasterclass della Juventu… - Fraboys69 : RT @cesololinter19_: Varane 50 milioni. De Pipp 85 milioni. Ogni giorno c'è sempre più da scappellarsi per la disasterclass della Juventu… - Fracal971 : RT @cesololinter19_: Varane 50 milioni. De Pipp 85 milioni. Ogni giorno c'è sempre più da scappellarsi per la disasterclass della Juventu… - cesololinter19_ : Varane 50 milioni. De Pipp 85 milioni. Ogni giorno c'è sempre più da scappellarsi per la disasterclass della Juventus. -