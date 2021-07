Varane-Manchester United, fumata bianca vicina (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Manchester United stringe per Raphael Varane: accordo totale con il difensore francese e con il Real Madrid. Dettagli e poi firma sul contratto Pochi spendono in questo mercato post Covid, tra questi sicuramente il Manchester United, che dopo essersi assicurato Sancho, è pronto a rinforzare la difesa con Raphael Varane. Il difensore francese ha da tempo raggiunto l’accordo con i Red Devils ed ora anche il Real Madrid sembra voler stringere la mano agli acquirenti. fumata bianca in arrivo, come riportato anche da Fabrizio Romano. Mancano soltanto ... Leggi su zon (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilstringe per Raphael: accordo totale con il difensore francese e con il Real Madrid. Dettagli e poi firma sul contratto Pochi spendono in questo mercato post Covid, tra questi sicuramente il, che dopo essersi assicurato Sancho, è pronto a rinforzare la difesa con Raphael. Il difensore francese ha da tempo raggiunto l’accordo con i Red Devils ed ora anche il Real Madrid sembra voler stringere la mano agli acquirenti.in arrivo, come riportato anche da Fabrizio Romano. Mancano soltanto ...

