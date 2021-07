Val Brembana maltrattata da grandine e raffiche di vento | strade allagate e danni alle auto

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il maltempo, in particolare la grandinata e il forteche si sono verificati intorno13 di domenica 25 luglio, ha creato grossi disagi in vari punti della V. A San Pellegrino, un allagamento della ex strada statale 470 in via Ruspino (all’altezza dello stabilimento della Sanpellegrino, vicino al paravalanghe) ha richiesto un interdi Vigili del Fuoco e Carabinieri, che hanno interrotto parzialmente il traffico e rimesso in sicurezza la zona. Subito si è formata una lunga coda, che ha accentuato ancora di più il traffico intenso che si verifica di solito nei fine settimana ...