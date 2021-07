Vaccino, la parola ai parlamentari delle Marche. Il silenzio di Coltorti e Paolini favorevole all'obbligatorietà (Di lunedì 26 luglio 2021) ANCONA - E voi l'avete fatto il Vaccino ? La domanda, come diceva Lubrano, viene spontanea: i deputati e i senatori che rappresentano le Marche in Parlamento che posizione personale hanno scelto sul ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 26 luglio 2021) ANCONA - E voi l'avete fatto il? La domanda, come diceva Lubrano, viene spontanea: i deputati e i senatori che rappresentano lein Parlamento che posizione personale hanno scelto sul ...

Advertising

CarloCalenda : Discarica di Albano non apre perché manca la fideiussione (!), continua l’emergenza rifiuti. Cinghiali ormai mangia… - Esmeralda_1965 : RT @CarloCalenda: Discarica di Albano non apre perché manca la fideiussione (!), continua l’emergenza rifiuti. Cinghiali ormai mangiano a t… - Marinojump : Ovviamente non parliamo del fatto che il vaccino antipolio è un vero vaccino crea immunità contro il virus: NON ti… - Guido44895392 : @LaBombetta76 @antoniodes85 @RizzoGiov @Adnkronos Basta! Sei troppo ignorante per continuare la diuscussione! Conti… - destri_li : RT @CarloCalenda: Discarica di Albano non apre perché manca la fideiussione (!), continua l’emergenza rifiuti. Cinghiali ormai mangiano a t… -