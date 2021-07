Vaccino, gli obblighi che potrebbero arrivare: dalla scuola a chi lavora nei servizi (Di lunedì 26 luglio 2021) È la scuola il punto chiave. Fra le priorità del governo c’è il ritorno in classe e questo potrebbe portare alla richiesta di vaccino obbligatorio per chi lavora nelle aule. Secondo le anticipazioni di Repubblica potrebbe valere solo per alcune regioni, dove minore è in questo momento la copertura. Il Green pass potrebbe essere richiesto anche a chi lavoro nei luoghi in cui è necessario per entrare: i musei, gli stadi, ma anche i ristoranti. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 luglio 2021) È la scuola il punto chiave. Fra le priorità del governo c’è il ritorno in classe e questo potrebbe portare alla richiesta di vaccino obbligatorio per chi lavora nelle aule. Secondo le anticipazioni di Repubblica potrebbe valere solo per alcune regioni, dove minore è in questo momento la copertura. Il Green pass potrebbe essere richiesto anche a chi lavoro nei luoghi in cui è necessario per entrare: i musei, gli stadi, ma anche i ristoranti.

Advertising

meb : Benissimo introdurre il #GreenPass. Solo con il vaccino possiamo ripartire e chi si vaccina deve essere libero di a… - HuffPostItalia : Renato Brunetta: 'Salvini sbaglia, io farei vaccino a tutti gli statali' - CarloCalenda : Sui cumuli di rifiuti, le mancate sepolture, gli autobus a fuoco, feste negli hotel a 5S e soprattutto il vaccino l… - utini19 : - Navarra22946672 : RT @bisagnino: Covid, vaccino ai bambini? Il presidente dei pediatri in Germania: “L’immunità di gregge non può essere un criterio. Non pos… -