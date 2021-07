Vaccino contro il covid-19 per Giorgia Meloni. Prima dose anche per Salvini (Di lunedì 26 luglio 2021) Giorgia Meloni la Presidente di Fratelli d’Italia ha ricevuto la Prima iniezione di Vaccino contro il covid-19 Giorgia Meloni ha ricevuto la Prima dose di Vaccino contro il coronavirus. La Presidente di “Fratelli d’Italia” ha ricevuto questa mattina la Prima iniezione presso l’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma. La Meloni aveva prenotato la vaccinazione già nel mese di giugno, ma alcuni impegni legati al suo ruolo di ... Leggi su zon (Di lunedì 26 luglio 2021)la Presidente di Fratelli d’Italia ha ricevuto lainiezione diil-19ha ricevuto ladiil coronavirus. La Presidente di “Fratelli d’Italia” ha ricevuto questa mattina lainiezione presso l’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma. Laaveva prenotato la vaccinazione già nel mese di giugno, ma alcuni impegni legati al suo ruolo di ...

