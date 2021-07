Vaccino anti Covid ai ragazzi, “Indispensabile per poter riaprire le scuole in sicurezza” (Di martedì 27 luglio 2021) È convinto che solamente il Vaccino anti-Covid somministrato ai ragazzi dai 12 ai 19 anni possa permettere di riaprire a settembre le scuole in sicurezza. “Sono favorevole a somministrare il Vaccino anti-Covid ai ragazzi – spiega Michele Sofia, direttore sanitario di Ats Bergamo -. Anzi, li invito a vaccinarsi anche per poter favorire le lezione in presenza a scuola, dopo mesi di didattica a distanza. Indipendentemente poi da quello che uno poi possa pensare, rispetto al green pass, di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 luglio 2021) È convinto che solamente ilsomministrato aidai 12 ai 19 anni possa permettere dia settembre lein. “Sono favorevole a somministrare ilai– spiega Michele Sofia, direttore sanitario di Ats Bergamo -. Anzi, li invito a vaccinarsi anche perfavorire le lezione in presenza a scuola, dopo mesi di didattica a distanza. Indipendentemente poi da quello che uno poi possa pensare, rispetto al green pass, di ...

