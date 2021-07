Vaccino ai Minorenni | Pro Vita & Famiglia Dice no | All’Estero gli Istituti Sanitari Lo Sconsigliano

Advertising

Christi81596580 : @GINAMONTANAGRR @autocostruttore @marcod64663391 Lo stato in questa campagna vaccinale si autoesclude dalla respons… - zambrellik : @obivvan @RobertoRenga Beh direi che adesso la situazione è ben diversa. Rimango convinto dell’importanza del vacci… - Dario44210351 : @FMenegalli @mirco22lug @GuidoCrosetto Il vaccino non contiene il virus perché il virus non è stato isolato quindi… - NiScavelli : RT @ilfamiliarista: #Tribunale Monza ??: #Vaccino anti #COVID19 ai #minorenni: in caso di disaccordo tra i #genitori la decisione spetta al… - ilfamiliarista : #Tribunale Monza ??: #Vaccino anti #COVID19 ai #minorenni: in caso di disaccordo tra i #genitori la decisione spett… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Minorenni

Giorgia Meloni ha poi commentato così l'ipotesi di obbligo vaccinale per i: "Sul tema ... per poi commentare le ultime dichiarazioni del premier Draghi sul( "chi invita a non ......ed Ema (l'Agenzia europea per i medicinali) ha approvato pochi giorni fa anche l'uso del... Idovranno essere accompagnati da un genitore/tutore munito di autocertificazione di ...(askanews) - "Caro Draghi, leggo ora che in Francia il Senato ha votato per l'esenzione del pass per i minori, voto che indica ... anche se non so se il vaccino funzioni fino in fondo, ma per ...Giorgia Meloni a Morning News: "Farò il vaccino, ma niente foto: i politici non danno il buon esempio così, ma dando risposte" ...