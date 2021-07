Vaccini nei quartieri, si parte martedì mattina al Villaggio degli Sposi (Di lunedì 26 luglio 2021) Bergamo. Partono martedì mattina al Centro per Tutte le Età del Villaggio degli Sposi, in via Cantù a Bergamo, e saranno attive dal 27 luglio al 12 agosto, le speciali unità mobili vaccinali allestite da Areu in collaborazione con Ats Bergamo con la missione di favorire la somministrazione del siero anti-Covid ai cittadini over 60 che ancora non hanno aderito alla campagna. L’iniziativa, concordata dalla vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, con il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, si rivolge ai 5.691 residenti a Bergamo di età superiore ai sessant’anni, il 14,8% ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 luglio 2021) Bergamo. Partonoal Centro per Tutte le Età del, in via Cantù a Bergamo, e saranno attive dal 27 luglio al 12 agosto, le speciali unità mobili vaccinali allestite da Areu in collaborazione con Ats Bergamo con la missione di favorire la somministrazione del siero anti-Covid ai cittadini over 60 che ancora non hanno aderito alla campagna. L’iniziativa, concordata dalla vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, con il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, si rivolge ai 5.691 residenti a Bergamo di età superiore ai sessant’anni, il 14,8% ...

Superata quota 2 milioni di secondi dosi in Piemonte. Sono 28.837 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all'Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18) ... Molti hanno scelto la farmacia per chiedere la stampa del green pass. A segnalare la grande affluenza di cittadini è Federferma.