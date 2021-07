Vaccini e Green Pass, la lettera dei camperisti. (Di lunedì 26 luglio 2021) ... curare i contagiati e far lavorare i non contagiati: nessuna risposta ci è mai pervenuta ( documenti consultabili aprendo https://www.coordinamentocamperisti.it/pandemia.php ); per informarli che i ... Leggi su gazzettadinapoli (Di lunedì 26 luglio 2021) ... curare i contagiati e far lavorare i non contagiati: nessuna risposta ci è mai pervenuta ( documenti consultabili aprendo https://www.coordinamento.it/pandemia.php ); per informarli che i ...

Advertising

EnricoLetta : Nessuna ambiguità su No VAX è variante Delta. Ora sui vaccini serve un patto di maggioranza. E per le amministrativ… - fanpage : 'Ministri paragonati ai nazisti da energumeni col braccio teso e il tatuaggio del Duce e giornalisti insultati e pr… - lorepregliasco : Cosa vuol dire per voi 'no vax'? Non vaccinato? Che non vuole vaccinarsi? Scettico sui vaccini anche se magari si è… - anna_verzi : RT @BarillariDav: La denuncia è pronta. A breve altre informazioni - chiaragribaudo : RT @EnricoLetta: Nessuna ambiguità su No VAX è variante Delta. Ora sui vaccini serve un patto di maggioranza. E per le amministrative diamo… -