Vaccini, De Luca: “Pronto a rinviare apertura delle scuole in Campania” (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Dobbiamo vaccinare i ragazzi, facciamo uno sforzo in questi giorni, nella prima settimana di agosto e nell’ultima. Poi faremo un punto a inizio settembre, se sarà necessario aspettare un’altra settimana per aprire le scuole lo faremo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine dell’inaugurazione dell’asilo nido al Policlinico Federico II di Napoli. La data di riferimento per l’apertura delle scuole è il 15 settembre ma potrebbe quindi essere ritardata. “Per aprire le scuole in presenza la precondizione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Dobbiamo vaccinare i ragazzi, facciamo uno sforzo in questi giorni, nella prima settimana di agosto e nell’ultima. Poi faremo un punto a inizio settembre, se sarà necessario aspettare un’altra settimana per aprire lelo faremo”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo Dea margine dell’inaugurazione dell’asilo nido al Policlinico Federico II di Napoli. La data di riferimento per l’è il 15 settembre ma potrebbe quindi essere ritardata. “Per aprire lein presenza la precondizione ...

