Vaccini | allarme Gimbe | “Rischio meno dosi disponibili ad agosto”

(Di lunedì 26 luglio 2021) “E’ possibile che adavremo” anti coronavirus “a disposizione rispetto alla richiesta di prime”. A lanciare l’è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, su Radio Cusano Campus. “Stiamo mantenendo la media di 530-550mila somministrazioni al giorno, anche se – dice Cartabellotta – la percentuale delle primeè progressivamente diminuita. Per il terzo trimestre aspettavamo 94 milioni di, ma di fatto J&J e Astrazeneca probabilmente non ...

...vaccinarsi - dice Simone Pillon all'AdnKronos - ma non si possono costringere le persone a... È rivolta contro Draghi e i virologi Intanto il governo ha lanciato l'per quelli che ......"Servirebbero 15 milioni di dosi al mese me è difficile" "E' possibile che ad agosto avremo meno" anti coronavirus "a disposizione rispetto alla richiesta di prime dosi". A lanciare l'...La variante Delta sta travolgendo il sud est asiatico. Moltissimi i casi in Indonesia dove una grossa fetta dei nuovi casi è rappresentata da minori ...Il presidente delle Fondazione, Nino Cartabellotta, ha messo in guardia il paese disegnando la situazione dei prossimi mesi, parlando anche della scuola ...