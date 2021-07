Vaccinati positivi in area No - Covid, il Riuniti chiarisce: 'Solo una eventualità molto remota' (Di lunedì 26 luglio 2021) Ha destato più di una discussione la notizia relativa a una disposizione del Policlinico Riuniti, a firma del direttore generale Vitangelo Dattoli e del direttore sanitario Franco Mezzadri, in base ... Leggi su foggiatoday (Di lunedì 26 luglio 2021) Ha destato più di una discussione la notizia relativa a una disposizione del Policlinico, a firma del direttore generale Vitangelo Dattoli e del direttore sanitario Franco Mezzadri, in base ...

Advertising

FBiasin : #Salini (medico #Spezia e #Figc): 'Cluster partito da due giocatori #novax. I vaccinati sono risultati positivi per… - borghi_claudio : @EnricaCherubini @VgaMaths Adesso lo sa. Il bambino non vaccinato (il 95% dei dodicenni) non può entrare nel ristor… - borghi_claudio : @migiranoleruote Assurdo. Ragazzini che hanno già pagato un prezzo altissimo ora costretti a fare un vaccino che no… - CiccioIlBrillo : @Pagliacci8 @disinformatico Interessante e potrei dire che magari sono proprio i vaccinati col GP ma positivi ad es… - Emilio09006503 : RT @AxiaFel: #tg5 . La Buonamici dà la notizia dei 20 positivi a bordo dell’Amerigo Vespucci ma non dice che erano tutti vaccinati e con do… -