Usa-Cina incontro a Tianjin Pechino detta «le condizioni»

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 26 luglio 2021) Seguire le relazioni trae Stati uniti nel loro momento più basso (almeno dal post Tian’anmen) è un esercizio alla ricerca di barlumi di potenziali cooperazioni all’interno di un confronto che pare irrimediabilmente compromesso. La distanza tra le due parti non pare colmabile, in questo momento, non tanto per le dimensioni del solco, quanto per una palese mancanza delle parti a risalire quel fossato.e Washington, fuori dalle cronache centrali, nutrendo per lo più gli osservatori costanti del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.