Usa-Cina | discussione “franca e aperta” | ma restano tanti i motivi di tensione

(Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Gli Stati Uniti non stanno cercando di innescare un conflitto con la. La rassicurazione è arrivata dalla vicesegretaria di Stato, Wendy Sherman, in visita a Tianjin dove ha incontrato il ministro degli Esteri Wang Yi. Sherman ha dichiarato di aver “avuto unasu una serie di questioni, dimostrando l’importanza di mantenere” la comunicazione. Nonostante ciòvive le preoccupazioni di Washington in merito a diversi temi: dai diritti umani ai nodi relativi a Hong Kong, Xinjiang, Tibet, sulle limitazione d’accesso ai media e libertà ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa Cina

La Cina ha quindi esortato gli Usa ad accantonare le pratiche di "demonizzazione" e ad accettare un confronto sulla base del rispetto reciproco. Le relazioni bilaterali, in particolare, sarebbero in ... (Teleborsa) - Gli Stati Uniti non stanno cercando di innescare un conflitto con la Cina. La rassicurazione è arrivata dalla vicesegretaria di Stato, Wendy Sherman, in visita a Tianjin dove ...