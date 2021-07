Urso: “La Sicilia regione di frontiera per rischi e minacce a Italia e Ue” (Di lunedì 26 luglio 2021) “Noi siamo consapevoli che la Sicilia è per collocazione storica, culturale, economica e geografica la regione di frontiera rispetto a quello che sono le principali questioni di rischio o minacce per l’Italia e l’Europa, ma anche per quelle che sono le principali potenzialità di sviluppo e le opportunità”. Lo ha detto il presidente del Copasir, Adolfo Urso, a Catania. fag/vbo/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021) “Noi siamo consapevoli che laè per collocazione storica, culturale, economica e geografica ladirispetto a quello che sono le principali questioni dio oper l’e l’Europa, ma anche per quelle che sono le principali potenzialità di sviluppo e le opportunità”. Lo ha detto il presidente del Copasir, Adolfo, a Catania. fag/vbo/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

LaNotifica : Urso: “La Sicilia regione di frontiera per rischi e minacce a Italia e Ue” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Urso: “La Sicilia regione di frontiera per rischi e minacce a Italia e Ue' - - CorriereCitta : Urso: “La Sicilia regione di frontiera per rischi e minacce a Italia e Ue” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Urso: “La Sicilia regione di frontiera per rischi e minacce a Italia e Ue' - - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Vertice tra il Presidente del Copasir e Musumeci - TGR Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Urso Sicilia Sicilia, incontro con il presidente del Copasir. Musumeci: "Isola sia piattaforma logistica del Mediterraneo" La Sicilia, che non può essere lasciata da sola ad affrontare la problematica della immigrazione, ...centro del cordiale incontro di stamane tra il governatore Nello Musumeci e il senatore Adolfo Urso, ...

Incontro con Copasir. Musumeci: 'Isola sia piattaforma logistica del Mediterraneo' La Sicilia, che non può essere lasciata da sola ad affrontare la problematica della immigrazione, ...centro del cordiale incontro di stamane tra il governatore Nello Musumeci e il senatore Adolfo Urso, ...

Musumeci incontra presidente Copasir Urso in visita in Sicilia askanews Formazione e scuola primi strumenti per sconfiggere la mafia in Sicilia "La formazione con la scuola è il primo strumento che ci permette di sconfiggere la mafia". A dirlo è il senatore Adolfo Urso, presidente della Commissione parlamentare per la sicurezza della Repubbli ...

Vertice tra il Presidente del Copasir e Musumeci Visita istituzionale, a Catania, del Copasir Adolfo Urso al Presidente Musumeci. Un focus sulle opportunità di sviluppo che si presenteranno nell'immediato futuro per la Sicilia ...

La, che non può essere lasciata da sola ad affrontare la problematica della immigrazione, ...centro del cordiale incontro di stamane tra il governatore Nello Musumeci e il senatore Adolfo, ...La, che non può essere lasciata da sola ad affrontare la problematica della immigrazione, ...centro del cordiale incontro di stamane tra il governatore Nello Musumeci e il senatore Adolfo, ..."La formazione con la scuola è il primo strumento che ci permette di sconfiggere la mafia". A dirlo è il senatore Adolfo Urso, presidente della Commissione parlamentare per la sicurezza della Repubbli ...Visita istituzionale, a Catania, del Copasir Adolfo Urso al Presidente Musumeci. Un focus sulle opportunità di sviluppo che si presenteranno nell'immediato futuro per la Sicilia ...