Uomini e Donne, un famoso ex tronista confessa: “Sono inca**ato nero, sono passato da avere 20 serate al mese a fare il parquettista” (Di lunedì 26 luglio 2021) E’ cambiata radicalmente la vita dell’ex tronista di Uomini e Donne Luca Dorigo da quando ha partecipato per ben tre volte – nell’edizione 2005/2006 e 2007/2008 – al dating show di Canale 5. Dorigo infatti oggi è un affermato dj e intervistato da Fanpage.it ha spiegato in primis come è cambiata la sua vita dalla sua esperienza televisiva e come sta vivendo la decisione del premier Mario Draghi di lasciare chiuse le discoteche, dove non sarà possibile accedere nemmeno con il green pass: Sicuramente sarebbe stato utile permettere almeno l’accesso tramite green pass. Se fossi il proprietario di una discoteca sarei inca**ato ... Leggi su isaechia (Di lunedì 26 luglio 2021) E’ cambiata radicalmente la vita dell’exdiLuca Dorigo da quando ha partecipato per ben tre volte – nell’edizione 2005/2006 e 2007/2008 – al dating show di Canale 5. Dorigo infatti oggi è un affermato dj e intervistato da Fanpage.it ha spiegato in primis come è cambiata la sua vita dalla sua esperienza televisiva e come sta vivendo la decisione del premier Mario Draghi di lasciare chiuse le discoteche, dove non sarà possibile accedere nemmeno con il green pass: Sicuramente sarebbe stato utile permettere almeno l’accesso tramite green pass. Se fossi il proprietario di una discoteca sarei...

Advertising

ettore_licheri : 7000 uomini e donne stanno lottando gomito a gomito per salvare la mia terra dalla furia del fuoco e dell’ ignoranz… - ItaliaTeam_it : Gabri, Albe e Ila in finale a #Tokyo2020! ??Gabriele Detti nei 400 sl uomini ??Alberto Razzetti nei 400 misti uomin… - vitocrimi : Sono vicino al popolo sardo e, in particolare, alle comunità dell'Oristanese colpite dagli incendi che stanno devas… - Enea4_ : @cicoria_e @mircoDmirco e perché mai un bambino deve per forza avere una figura maschile e una femminile al suo fia… - laura_ceruti : RT @janavel7: Donne (e credo anche uomini) che si fanno iniettare botulino ed altre porcherie simili per spianare le rughe, e poi non si va… -