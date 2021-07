Università: Cattolica, oltre 9.300 a test Medicina per 325 posti, record candidati (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos Salute) - record di candidati, con 9.345 iscritti al test di ammissione dell'Università Cattolica al via da oggi alla Fiera di Roma per l'anno accademico 2021/2022, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. Le aspiranti matricole si 'contendono' 300 posti disponibili in Medicina e 25 in Odontoiatria. Gli studenti, 6.450 femmine e 2.895 maschi, sono circa il 15% in più rispetto allo scorso anno quando furono 8.186. I candidati sono così suddivisi: 8.877 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos Salute) -di, con 9.345 iscritti aldi ammissione dell'al via da oggi alla Fiera di Roma per l'anno accademico 2021/2022, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ine chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. Le aspiranti matricole si 'contendono' 300disponibili ine 25 in Odontoiatria. Gli studenti, 6.450 femmine e 2.895 maschi, sono circa il 15% in più rispetto allo scorso anno quando furono 8.186. Isono così suddivisi: 8.877 ...

