Una Vita anticipazioni: lutto sconvolgente ad Acacias (Di lunedì 26 luglio 2021) anticipazioni Una Vita, nelle prossime puntate italiane della telenovelas un lutto cambierà tutto. Ecco cosa succederà La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 26 luglio 2021)Una, nelle prossime puntate italiane della telenovelas uncambierà tutto. Ecco cosa succederà La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

insopportabile : Grazie a tutti quelli che stanno mostrando vicinanza e affetto per la Sardegna. Sentirsi parte di una comunità è so… - Mov5Stelle : RISPETTO DELLA LEGALITÀ. Il rispetto della legge e delle regole giuridiche è condizione indispensabile per assicura… - pdnetwork : Così non funziona. Non funziona che la persona che doveva pensare alla #sicurezza di tutti ha finito per farsi gius… - parloallaluna : RT @theRealElectraa: Far dipendere la tua felicità e la tua intera vita da una persona è letteralmente la cosa più stupida e da sfigati che… - GreatNorb : Ah per me #Travaglio è una persona spregevole non perché attacca Draghi (sticazzi). Ma perché alla notizia di uno… -