Una vita anticipazioni: Genoveva brinda ma Cesario potrebbe incastrarla per sempre? (Di lunedì 26 luglio 2021) Pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Iniziamo come sempre dalla trama della puntata di domani, 27 luglio 2021. Ad Acacias 38 è arrivato il momento di dire addio a Marcia, nel giorno del suo funerale. Domani su Canale 5 vedremo proprio la prima parte dell’episodio 1216 della soap spagnola. Felipe non se l’è sentita di partecipare al funerale della bella brasiliana ma probabilmente non perchè lo ha chiesto Genoveva ma perchè per lui questo addio è davvero difficile, il dolore è troppo grande da sopportare. Resta a casa e ripensa ai momenti più belli vissuti al fianco di Marcia, la donna che avrebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 luglio 2021) Pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Una? Iniziamo comedalla trama della puntata di domani, 27 luglio 2021. Ad Acacias 38 è arrivato il momento di dire addio a Marcia, nel giorno del suo funerale. Domani su Canale 5 vedremo proprio la prima parte dell’episodio 1216 della soap spagnola. Felipe non se l’è sentita di partecipare al funerale della bella brasiliana ma probabilmente non perchè lo ha chiestoma perchè per lui questo addio è davvero difficile, il dolore è troppo grande da sopportare. Resta a casa e ripensa ai momenti più belli vissuti al fianco di Marcia, la donna che avrebbe ...

