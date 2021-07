Una Vita, anticipazioni 27 luglio: si celebrano i funerali di Marcia, ma Felipe non ci va. Israel è riuscito a scappare (Di lunedì 26 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni 27 luglio: quella di domani sarà una puntata molto toccante, perché Acacias si preparerà a dire addio a Marcia. Ci sarà un’assenza clamorosa: quella di Felipe! Come mai, se amava tanto la giovane brasiliana? Intanto non è riuscito a scovare Israel, che ha lasciato il Paese. Una Vita, anticipazioni 27 luglio: Casilda pronuncia un toccante discorso prima del funerale di Marcia Domani le fan di “Una Vita” vedranno il fatidico momento del funerale di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 26 luglio 2021) Una27: quella di domani sarà una puntata molto toccante, perché Acacias si preparerà a dire addio a. Ci sarà un’assenza clamorosa: quella di! Come mai, se amava tanto la giovane brasiliana? Intanto non èa scovare, che ha lasciato il Paese. Una27: Casilda pronuncia un toccante discorso prima del funerale diDomani le fan di “Una” vedranno il fatidico momento del funerale di ...

