Una vita, anticipazioni 26 luglio: la decisione di Agustina (Di lunedì 26 luglio 2021) Agustina prenderà una decisione molto importante per il suo futuro. La donna, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 26 luglio, deciderà di prendersi cura di Gloria per poter rimediare agli errori del passato. Nel frattempo, Genoveva si innervosirà ancora di più quando scoprirà che Felipe ha contribuito ad abbellire la tomba di Marcia ed infine, Moncho sembrerà finalmente guarito. Una vita, trama 26 luglio: Moncho sembrerà guarito, ma i medici consiglieranno di portarlo in ospedale per un controllo Genoveva sarà molto nervosa per le ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 26 luglio 2021)prenderà unamolto importante per il suo futuro. La donna, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 26, deciderà di prendersi cura di Gloria per poter rimediare agli errori del passato. Nel frattempo, Genoveva si innervosirà ancora di più quando scoprirà che Felipe ha contribuito ad abbellire la tomba di Marcia ed infine, Moncho sembrerà finalmente guarito. Una, trama 26: Moncho sembrerà guarito, ma i medici consiglieranno di portarlo in ospedale per un controllo Genoveva sarà molto nervosa per le ...

