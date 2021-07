Un altro judoka ha preferito ritirarsi per non affrontare l’avversario israeliano (Di lunedì 26 luglio 2021) È successo di nuovo: dopo l’algerino Nourine, anche il judoka sudanese Abdalrasool ha deciso di non scendere in campo contro Tohar Butbul alle Olimpiadi di Tokyo, perché israeliano. Una scelta che potrebbe avere ulteriori conseguenze: Nourine infatti è stato sospeso dalla propria federazione e potrebbe succedere anche ad Abdalrasool. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 luglio 2021) È successo di nuovo: dopo l’algerino Nourine, anche ilsudanese Abdalrasool ha deciso di non scendere in campo contro Tohar Butbul alle Olimpiadi di Tokyo, perché. Una scelta che potrebbe avere ulteriori conseguenze: Nourine infatti è stato sospeso dalla propria federazione e potrebbe succedere anche ad Abdalrasool. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Dopo l'algerino Nourine, anche il judoka sudanese Abdalrasool ha deciso di non scendere in campo contro Tohar Butbu… - alesstar : Vedete sta tecnica con il piede sullo stomaco dell'avversario? È TI PI CA dei judoka maschi che però non la sanno f… - dani0470 : RT @mastaccio: Toh, non succede mai che un atleta dei paesi arabi si rifiuti di partecipare per non scontrarsi (e eventualmente perdere) co… - dino_andreani : RT @mastaccio: Toh, non succede mai che un atleta dei paesi arabi si rifiuti di partecipare per non scontrarsi (e eventualmente perdere) co… - mastaccio : Toh, non succede mai che un atleta dei paesi arabi si rifiuti di partecipare per non scontrarsi (e eventualmente pe… -