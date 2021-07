Un altro giornalista nel mirino dei No Green Pass, stavolta su Telegram (Di lunedì 26 luglio 2021) La storia della pesante aggressione subita da Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage che ha fatto del documentare le piazze parte del proprio mestiere, sta facendo il giro d’Italia. Dopo il suo post sulle aggressioni subite a Firenze – cui hanno fatto seguito diverse espressioni di solidarietà social, compresa quella del sindaco della città – anche un altro collega di Fanpage, Ciro Pellegrino, ha condiviso su Twitter un’aggressione subita. Siamo su Telegram, stavolta, dove la sua fotografia gira nei gruppi no vax. L’invito, in particolare, è quello di renderlo bersaglio di una gogna. LEGGI ANCHE >>> I no-vax ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 luglio 2021) La storia della pesante aggressione subita da Saverio Tommasi,di Fanpage che ha fatto del documentare le piazze parte del proprio mestiere, sta facendo il giro d’Italia. Dopo il suo post sulle aggressioni subite a Firenze – cui hanno fatto seguito diverse espressioni di solidarietà social, compresa quella del sindaco della città – anche uncollega di Fanpage, Ciro Pellegrino, ha condiviso su Twitter un’aggressione subita. Siamo su, dove la sua fotografia gira nei gruppi no vax. L’invito, in particolare, è quello di renderlo bersaglio di una gogna. LEGGI ANCHE >>> I no-vax ...

