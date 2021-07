Ultime Notizie Serie A: Kessie parla del rinnovo, Shaqiri si propone alla Lazio (Di lunedì 26 luglio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.00 – Napoli: Mertens rientra ad ottobre? Ipotesi MLS nel suo futuro – Dries Mertens inizia la stagione ai box dopo l’operazione alla spalla: rientro non prima di ottobre. Intanto spunta l’ipotesi MLS sul suo futuro. Ore 09.50 – Inter, Inzaghi accoglie Lukaku: ora può plasmare la sua squadra – Ieri sera è stato il turno di Lukaku, oggi tocca agli altri big nerazzurri (Perisic, Vidal, Sanchez e Vecino) arriveranno ad Appiano Gentile e si metteranno a ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dRedazione di Calcio News 24 Ore 10.00 – Napoli: Mertens rientra ad ottobre? Ipotesi MLS nel suo futuro – Dries Mertens inizia la stagione ai box dopo l’operazionesp: rientro non prima di ottobre. Intanto spunta l’ipotesi MLS sul suo futuro. Ore 09.50 – Inter, Inzaghi accoglie Lukaku: ora può plasmare la sua squadra – Ieri sera è stato il turno di Lukaku, oggi tocca agli altri big nerazzurri (Perisic, Vidal, Sanchez e Vecino) arriveranno ad Appiano Gentile e si metteranno a ...

Advertising

fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - Agenzia_Ansa : Nelle ultime due settimane i casi di coronavirus negli Stati Uniti sono triplicati: lo indicano i dati della Johns… - cremaonline : #Pandino: ‘cena con delitto’ giovedì in castello Clicca per la notizia completa - ladyrosmarino : RT @SkyTG24: Covid, in Cina 76 nuovi casi: non accadeva da gennaio -