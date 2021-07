Ufficiale | Francofonte in prestito al Gubbio dalla Sampdoria

(Di lunedì 26 luglio 2021) Iltramite notasul proprio sito, ha comunicato l’arrivo del giovane classe 2001, Nicolò. Il centrocampista vestirà la maglia rossoblù fino al 30 giugno 2022. Questa la nota del club: “As1910 comunica di aver acquisito da Uca titolo provvisorio fino al 30 Giugno 2022 con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Nicolò, centrocampista nato a Palermo il 31 Gennaio 2001.nasce calcisticamente nelle giovanili del Trapani per passare ...

... il 15 luglio u.s., il Comando della Tenenza di Lentini della Guardia di Finanza, reparto con competenza territoriale anche sui comuni di Carlentini e Francofonte. Il neo, dopo una ...Tutti i dettagli sulla pagina ufficiale del Comune e sulla pagina Facebook della Chiesa Madre. ... siamo a circa una sessantina di chilometri da Siracusa, in Sicilia ; il comune di Francofonte si ...