"Ucraina famosa per Chernobyl, l'Italia per la pizza": le gaffe del commentatore olimpico sudcoreano (Di lunedì 26 luglio 2021) Tokyo, 26 lug – Un programma tv sudcoreano si è trovato suo malgrado a chiedere scusa per il suo operato. Le descrizioni delle varie nazioni partecipanti ai Giochi olimpici, infatti, hanno decisamente lasciato a desiderare … Le Olimpiadi secondo il canale sudcoreano La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo, che ha visto cambiamenti last minute causa licenziamento del regista, è stata presentata ovviamente anche in Sud Corea. Qui un canale tv ha pensato bene di dare un'illustrazione un po' sui generis delle varie compagini nazionali e mentre sfilavano le delegazioni dei vari Paesi, fiere delle loro bandiere e pronte a tutto per una medaglia, in ...

