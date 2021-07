Tutti i film in concorso alla prossima Mostra del Cinema di Venezia

Leggi su wired

(Di lunedì 26 luglio 2021) I primi commenti sulla line up dellaCeldi2021, annunciata nelle scorse ore, sono a dir poco entusiasti: per l’ottimo mix diche attraggano il grande pubblico, per la presenza di autori internazionali e per una nutrita rappresentanza dei più acclamati registi italiani. Sono infatti cinque, un numero record, i registi del nostro paese che potranno contendersi il Leone d’oro nella competizione ufficiale di questa 78esima edizione, che si terrà dal 1° all’11 settembre. Fra questi ci sono l’atteso È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino ispirato a Maradona, Qui rido io di Mario Martone con Toni ...