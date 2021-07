Tutte la armi (navali) di Putin. Ecco la sfilata della Marina russa (Di lunedì 26 luglio 2021) “Possiamo rilevare nemici sott’acqua, in superficie o in aria e prenderli di mira, se è necessario, con un attacco letale”. Parola di Vladimir Putin, presidente della Federazione russa, che ieri ha presenziato la parata militare per il 325esimo anniversario della sua Marina. LA PARATA Pur senza le consuete gradinate, eliminate in virtù delle misure restrittive imposte dal Covid-19, il pubblico si è comunque addensato intorno alla baia della Neva, a San Pietroburgo. In scena la tradizionale parata navale per l’anniversario della Marina. A seguire la ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 luglio 2021) “Possiamo rilevare nemici sott’acqua, in superficie o in aria e prenderli di mira, se è necessario, con un attacco letale”. Parola di Vladimir, presidenteFederazione, che ieri ha presenziato la parata militare per il 325esimo anniversariosua. LA PARATA Pur senza le consuete gradinate, eliminate in virtù delle misure restrittive imposte dal Covid-19, il pubblico si è comunque addensato intorno alla baiaNeva, a San Pietroburgo. In scena la tradizionale parata navale per l’anniversario. A seguire la ...

