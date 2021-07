Tunisino senza fissa dimora arrestato per violazione di domicilio | minaccia aggravata | violenza privata e porto illegale di armi

Advertising

... ha denunciato il direttore dell'ufficioLotfi Hajji. Quanto accaduto ieri non desta però ... Il Paese è in piena crisi Covid: i casi, oltre 200 al giorno, aumentanosoluzione di ...CASTELFIDARDO - A Castelfidardo i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino, 35enne residente in Porto Recanati mafissa dimora, resosi responsabile di violazione di domicilio, minaccia aggravata e violenza privata nei confronti di una donna, 38enne sua ...A dieci anni dalla rivoluzione che portò alla caduta del regime di Ben Ali, la Tunisia precipita in una grave crisi politica e istituzionale .Il presidente Kais Saied ha annunciato nella tarda serata ...La decisione è giunta dopo che ieri migliaia di tunisini sono scesi in piazza in varie città per protestare contro il governo. Il Paese è travolto dall’aumento dei casi Covid e da una crisi economica ...