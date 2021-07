Tunisia: Presidente Saied licenzia premier, revoca immunità parlamentari e chiude sede Al Jazeera (Di lunedì 26 luglio 2021) Momenti di tensione davanti all'ingresso del Parlamento, la cui sicurezza è affidata da questa notte all'esercito. Si sono formati due gruppi contrapposti, da un lato i sostenitori del Presidente tunisino Kais Saied, dall'altro quelli del partito islamico Ennhadha L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 luglio 2021) Momenti di tensione davanti all'ingresso del Parlamento, la cui sicurezza è affidata da questa notte all'esercito. Si sono formati due gruppi contrapposti, da un lato i sostenitori deltunisino Kais, dall'altro quelli del partito islamico Ennhadha L'articolo proviene da Firenze Post.

